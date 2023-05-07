YouBike由於租借方便，加上省時省錢，是許多人用來代步的首選，不過有許多小細節不能忽略，作家花芸曦日前暫停YouBike在路邊就被騎走，雖然對方事後有還車，但費用還是得由她支付，因此藉自身經驗提醒所有人「若遺失三個月未找回，得賠1萬5千元給業者」。

花芸曦日前買東西時，將沒上鎖的YouBike暫停在人行道上，豈料買完東西車就不見了，便趕緊致電給YouBike客服，對方確認車輛沒有上鎖，加上旁邊沒有其他車輛不可能被誤騎，便要她報警備案，並且提供卡號與車號給警察，沒想到查詢會員條款，發現YouBike2.0車款若遺失逾三個月未尋回，要賠償業者一萬五千元，嚇得她當場冷汗直流。

花芸曦報警做完筆錄後，便把備案單後回傳給YouBike業者，沒想到回家打開APP後，發現被騎走YouBike已被歸還，此時，客服人員剛好致電告知她此事，表示由於對方已經還車，便不再追查誰偷了這台車，不過仍須支付25元費用，讓她無奈表示：「偷騎的人沒事，被偷的人要付錢」，再次致電客服後，對方表示計費能到報案時間為止，因此可以退還20元，不過得到現場站台才能領這筆費用。

花芸曦表示25元金額不大，但若對方遲遲未歸還，最慘就得賠償1萬5千元，便藉著此次經驗呼籲所有人騎乘YouBike時，只要離開視線就要上鎖，如果被偷了要報案，還要提供車號與卡號，才能夠停止計費，不過若3個月未找回，最高依舊得賠償1萬5千元，此外，也提醒所有人要下載APP，才能隨時追蹤還車狀況。