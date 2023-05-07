新竹市1名科技業女子，日前誤信詐騙集團的假投資話術，委託友人到銀行300萬元，好險友人機警覺得不對勁，向警方報案，警方徵得女子同意後將300萬元放於證物室保管，並花了3天苦口婆心勸說，才讓女子認清自己遭詐騙，成功守住老本。

據了解，這名女子在科技業上班，上周接獲詐團來訊，對方假扮銀行理財專員，於LINE宣傳虛假投資項目，標榜高額報酬，女子信以為真，立刻委託友人至銀行提領300萬元現金。

但友人察覺，女子的遭遇與近期警方宣導的投資型詐騙相似，便主動向警方聯繫，並向女子謊稱被警方當作車手帶至派出所，希望警方能出面說服其好友，避免遭詐騙。女子到派出所後，雖員警及友人苦口婆心勸導，女子仍對該詐團假冒的理專話術深信不疑，堅稱並未遭詐騙。

員警眼看勸說無效，為避免女子財物損失，便在徵得當事人同意後，將130萬元現金、存摺（內有170萬元）及印章等貼上封條，保管於證物室，並表示若之後仍認為沒有遭詐騙，再把錢拿回也不遲。經3天3夜接續開導，員警及女子友人舉出各項實例，才終於讓女子認清自己遭詐騙。

新竹市警二分局分局長林昆達呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。警方感謝民眾熱心幫忙，希望在警方強力宣導「識詐」下，全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。