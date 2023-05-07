一名楊姓男子與人妻發生不倫戀，傳送鹹濕簡訊稱要讓女方「下次沒有三次不讓你穿衣服」、「讓你下不了床」等語，讓女方配偶氣得控告楊男侵害配偶權，求償60萬元。台北地院審結，判楊男須賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2013年間與女子小花（化名）結婚，育有2子女，但楊姓男子明知小花已婚，仍於2021年10月間小花交往，導致他們離婚，楊男的行為嚴重侵害他的配偶權，依法向其求償60萬元。

對此，楊男稱，與小花在LINE的對話只是友人之間的開玩笑，他有時候也會對其他友人開相同玩笑，認為自己並沒有侵害小花丈夫的配偶權，希望法官駁回小花丈夫的求償請求。

台北地院審理時，法官勘驗證據，發現小花在審理時證述，與楊男有不當交往，曾在楊男住處發生3次性行為，其餘2人都透過電話或訊息聯絡居多；法官勘驗楊男及小花的對話紀錄，楊男曾傳，「寶貝」、「愛你」、「想你」、「抱抱」等表達愛意的言詞，還另外傳送「還好你還有我可以靠」、「真的很期待你回來跟我住一起的日子」、「下次沒有三次不讓你穿衣服」、「讓你下不了床」、「你這個月找一天回來嘍」、「或是我上去」、「越來越想把你佔有，你跟他有怎樣我都很在意，很煩」等語，均明顯超越男女正常交往分際，故不採信楊男說詞，酌情後，判楊男須賠償20萬元為適當。可上訴。