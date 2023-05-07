1名平時在夜市擺攤的婦人，誤信詐騙集團話術，曾於4月份已投入百萬投資，對方仍鼓吹她繼續匯款，這次婦人依然跑到銀行準備匯錢，看到警方前來關心，她故作鎮定，直呼：「是裝潢款！沒事」，希望大家不要小題大作，但是員警細問有關裝潢的細節許婦卻答非所問，更查出該帳戶已被警示，阻止她再次受騙。

前鎮分局草衙派出所警員3日接獲轄內高雄銀行通知，表示有1位婦人疑似遇到詐騙。員警到場後，許婦立刻高喊：「沒事啦！是裝潢款！沒事，不用擔心」，不過警員和行員都覺得有詭，仔細的向婦人詢問匯款的用途與對象，婦人說法前後不一，銀行行員也查出，該帳戶已遭通報警示。

據了解，這名50歲的許姓婦人平時以在夜市擺攤維生，因為在網路上誤信詐騙集團的話術，以為投資穩賺不賠能獲利，加入群組後下載對方提供的APP，從4月份開始投資2筆共150萬元；詐騙集團食髓知味要求許婦再匯款130萬元，所幸這次行員和員警阻止，事後，她也發現無法出金和登入該APP，並向警方報案。