女星王思佳與從事貿易業的美籍Joe Ho結婚，育有1女「小王美」，近年經營自媒體，深受許多粉絲喜愛。熱愛名牌的她近日拿著愛馬仕包上節目，卻被網友質疑是假貨，更遭網紅陳沂嘲諷：「品味差就算了，連炫富都要造假」，甚至轟她說謊，對此王思佳無奈自嘲「招黑體質」。

在「愛馬仕假包」事件爆發後，陳沂不斷批評王思佳，王思佳向記者表示過「不知道陳沂是誰」、「不是很在乎路人的審美。」等言論，結果被嗆是公然說謊。根據《TVBS新聞網》報導指出，王思佳看了陳沂發文後，依舊表示兩人不認識，並透露每個人對「認識」的定義不一樣，直言認識的定義應該是：「應該是我知道你是誰、你知道我是誰，我們交談過，打過招呼，才算是認識吧？」。

王思佳當下回答「不認識」並沒錯，也無奈表示：「她說她是我的老粉絲，那她懂我，但不見得我懂她，要說什麼都是她的選擇，我們也沒有共同朋友，當下內心就會冒出問號，她是誰？我該回什麼？」

此外，面對陳沂說她醜的言論，王思佳表示尊重，坦言：「我想大家都是這樣吧？不覺得要特別回應什麼，不想隨之起舞，假設是彩妝大師、造型大師說我的打扮有問題，我就會難過啊，但一個不認識的人說我，沒什麼好難過」更稱自己是招黑體質，早就習慣了。