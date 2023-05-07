服裝、家電、家具，曾被稱為中國外貿出口的「老三樣」。據香港《星島日報》報導，時移世易，以電動車、太陽能電池、鋰電池為代表的「新三樣」成為本屆廣交會的明星，即使外部整體需求疲弱，仍取得不錯成績，反映中國產業已成功轉型升級。

低碳環保展品約50萬件

本屆廣交會增設了工業自動化及智慧製造、新能源及智慧網聯汽車、智慧生活等6個新題材的專區，展出低碳環保展品約50萬件、智能產品13萬件。汽車展區現場參觀商諮詢火熱，主要關心車型價格、能否出口、出口歐洲是否已有認證等。

《中國經濟周刊》引述東風集團展位工作人員說：「很多想成為我們經銷商，對純電車特別感興趣，我的名片都發完了，也收了一堆他們給我們的名片。目標達成，非常滿意。」另一位汽車展位的人員說：「這幾天每天都非常忙碌，我的腳很久沒這麼痛了。」

工業自動化及智慧生活相關產品也頗受歡迎，有參展企業接到的訂單達1000萬美元。有機械人公司表示，在5天裡接待了400位參觀商。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，「目前我國出口的『新三樣』正在形成新的競爭力，支撐了出口約20％的增長規模，勞動密集型產品雖整體承受一定的壓力，但產品結構的升級抵消了部分增長的困境。」