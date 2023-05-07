星宇航空開航3年，恐怕沒想過竟會因一陣側風，導致公司苦心經營的精品形象大扣分。JX800因側風無法降落東京成田機場，轉降名古屋後再度重返，已嚴重延誤；星宇又想把JX801的乘客塞到較晚起飛的JX803，卻計劃失敗，兩架班機乘客全數滯留。

「如果可以把801的人一起載回台灣，就完美了」，星宇事件中，JX800的轉降處置沒有問題，畢竟飛安至上；JX801（同架飛機回程）的延誤也可理解，這些在實務上都是很常見的狀況。

唯獨扯到JX803，有點匪夷所思。按照班表，801起飛時間是下午1點55分，803則是下午4點10分。6日下午，803因機務狀況進行檢查，6點13分完成，因機組員超時，星宇安排2機師趕赴東京，接替原組員執飛任務。

另一頭，JX801的乘客還在等因側風轉降名古屋的JX800，但不管它幾時到，已確定誤點。或許有人發現JX803既然還在等，「乾脆兩架併一架一起回台灣」，結果就演變成如今的情況。

諷刺的是，因班機調度，日前風光開航洛杉磯的航班也跟著取消（因客機卡在東京）。一陣側風，搞得星宇陣腳大亂，回過頭看，如果沒把801的乘客拉到803，後者昨晚已回到台灣；801就算因機務延誤，也不會有人說些什麼。

這家背負眾多國人期待的精品航空，機隊仍未到位，每一架客機都是珍貴資源，若不貿然併班，張國煒也不用親自出面道歉、善後，賠進企業形象。