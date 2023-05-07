英國哈利王子6日快閃老爸查爾斯的加冕大典，只在英國待28小時就迅速打包回加州，準備為4歲兒子亞契（Archie）慶生，他被拍到抵達機場、準備離開英國時咧嘴一笑，神情相當愉悅輕鬆。外媒引述消息人士透露，哈利與梅根「低調」為兒子過生日，只邀請親近的親朋好友，並用院子裡栽種的檸檬做蛋糕。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利快閃查爾斯加冕典禮，典禮結束後，他在倫敦都會警察護送下，搭乘黑色BMW電動車直奔倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）的VIP室，準備返回美國加州與家人團聚，換算下來，他只在英國待了28小時又42分鐘。
他被拍到抵達機場時咧嘴一笑，神情看來相當輕鬆、愉悅。據信他搭乘倫敦時間6日下午3時45分的班機，約加州當地時間晚間6時55分抵達洛杉磯，接著再歷經90分鐘車程回到蒙特斯托（Montecito）價值11000英鎊（約新台幣4.25億元）的豪宅。
《每日郵報》及《時人雜誌》（People Magazine）皆引述消息人士指出，亞契王子昨日在家中度過了一場低調的生日會，梅根用院子裡栽種的檸檬為兒子烘烤了生日蛋糕。知情人士說，哈利與梅根本來就計畫「低調」為兒子過4歲生日，只邀請親近的好友及梅根母親多莉亞（Doria），另外好萊塢知名彩妝師潔克森（Victoria Jackson）等名人可能也有到場。
消息人士透露，梅根希望到倫敦參加加冕大典，展現對公公查爾斯的支持，但同一時間她受到的審視大過她想展現支持的心意。另一名消息人士說，梅根決定在加州慶祝兒子的生日，是因為她想盡量降低戲劇化。
消息人士也指出，哈利堅決要及時趕回家參加兒子的生日會，並抱他上床睡覺。
消息人士也描述亞契與僅23個月大的妹妹莉莉貝公主（Princess Lilibet）感情很好，妹妹不在身旁時，亞契總會問「莉莉在哪裡」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。