肝臟是重要的解毒器官，若功能異常會嚴重危害健康。除了B、C肝病毒導致肝發炎外，脂肪肝已是肝炎的重要原因之一，醫師表示，除了高脂、高糖飲食導致脂肪肝外，研究發現，相較於每天睡9小時的人，睡6小時者罹患脂肪肝的比例大增1/3。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》節目中表示，肝發炎的主要原因包括B、C肝炎病毒、酒精與脂肪肝，其中B、C肝可藉由抗病毒藥物治療，酒精性肝炎可透過戒酒改善，脂肪肝則與飲食、生活習慣相關。

他表示，除了高脂高糖等飲食習慣會造成脂肪肝外，史丹佛大學研究發現，睡眠品質不佳或睡眠不足者，罹患脂肪肝的機率大增，尤其是一天睡眠時間少於5小時者，45%會合併有脂肪肝問題。此外，相較每天睡9小時的人，睡6小時者罹患脂肪肝的比例大增1/3。

他表示，該研究推論，睡不好及睡不飽的人，多半會熬夜，熬夜行為會導致異常的飲食行為，導致人體內分泌系統在分泌瘦素、飢餓素的比例失衡，導致脂肪肝。

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