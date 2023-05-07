劉彥伶到金山里櫻花公園會勘，發現公園內的生態池竟變成雜草叢生的荒地，旁邊的廢水池也是布滿雜草。（取自劉彥伶臉書）

新竹市議員劉彥伶日前與里長、市府單位前往金山里櫻花公園會勘，發現公園內的生態池竟變成雜草叢生的一片荒地，旁邊的廢水池也是布滿雜草，擔心這裡恐成為治安死角。對此，市府表示，生態池具滯洪池效果，未來在無水患之虞前提，將進行綠化、種植喬木改善。

劉彥伶在臉書指出，金山里櫻花公園生態池原本的定位是「挖掘不同深淺變化的池底，再結合碎石與水生植物自淨屬性，達到水質淨化功能」，然而會勘當天，看不見原本的生態池規畫與布袋蓮、大萍等水生植物， 只看到一整大片雜草和一攤死水。

不只如此，劉彥伶也說，旁邊的廢水池同樣布滿雜草，還有巨大的枯木倒塌，失去廢水池原有的功能，會勘當下也不清楚廢水池到底歸哪個單位維護管理？ 據里長說法，之前也有聽說過，有小朋友爬過欄杆跑進雜草叢裡的情況，擔心成為治安死角。

對此，市府城銷處表示，有關金山櫻花公園內生態池，原具有滯洪池的效果，水源由前方沉沙池（廢水池）連接幹管入池，但在2020年金山28街雨水下道改道後，水源改進入柯仔湖溪，並未進入金山櫻花公園沉砂池及生態池。

城銷處說，因此兩池從2020年至今並無直接的滯洪功能，但目前天氣變化大，可能突遇短期大量降雨，生態池仍有緩解水量的滯洪效果。

城銷處指出，目前因植栽較為野性，無水入池的情況也持續一段時間，市府已會勘數次，在確保無水患之虞前提下，將研擬籌編預算將其納入公園範圍規畫，如綠化、種植喬木或設置其他設施改善。