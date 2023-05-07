威潤表示，目前汽車占歐盟所有二氧化碳排放量約15%。雖然歐盟已宣布2035年起將完全禁售燃油汽機車，但卡車電車化成本非常高，因此目前歐洲卡車電動化的比例仍然偏低。然而，為了達到2050年淨零排放，歐盟仍立下中期目標，未來到2030年與2021年相比，汽車的二氧化碳排放量要減少55%，貨車減少50%，因此物流業者尋求科技的導入，以優化車輛使用效率並減少碳排放。

所謂的車載AI電腦(In-Vehicle Computer) 是透過車載電腦、車載衛星定位監控與多鏡頭智慧攝影機的結合，打造360度的車聯網應用。透過AI與獨創的邊緣運算技術，可即時輔助駕駛行車安全、監測駕駛狀態並訓練駕駛行為以提升行車品質；同時透過車輛即時追蹤、引擎狀態診斷、油耗及里程數監測等，實現一站式雲端車隊管理，可應用於計程車、公車及軌道車等車種。

威潤表示，這次展會展示車載AI電腦、車載智慧攝影機及一系列車載衛星定位監控器，展現威潤成熟的技術能量已垂直深耕於車聯網市場，並將持續拓展歐洲市場，以擴大全球市占。