星宇航空6日的JX800台北－東京航班因遇到強烈側風難以降落，轉降至名古屋，導致回程的JX801航班延誤，另一班JX803也因故無法回程，2架A350客機卡在東京，導致昨晚飛往美國的JX02航班派不出飛機而延誤，影響152人乘客。

JX801、JX803昨夜因東京成田機場宵禁無法返台，JX803航班原本安排返台後要接飛美國洛杉磯，因此被迫取消，已訂位152人，目前已轉他航搭乘。

星宇目前擁有3架A350客機，東京的2架今早已啟程返台，另架則在今早接續派飛JX800台北－東京。