台中市64歲鄧姓男子日前到派出所求助，表示自己欲借錢給香港朋友，申辦提款卡但被行員擋下。警方查看其對話紀錄發現有「跨境匯款」及「資金周轉」等關鍵字，立刻勸說這是詐騙集團，鄧男恍然大悟感謝層層把關。

「拍謝，借問一下！這干係詐騙？」64歲鄧姓男子4日不安走進大雅警分局潭北派出所，打開手機對話紀錄向警方表示欲借錢給香港朋友，申辦提款卡但被行員擋下。

警員林宜芳查看對話紀錄，對話內容提及「跨境匯款」及「資金周轉」，並利用各種甜言蜜語哄騙鄧男，要求先至銀行申辦提款卡，以利後續借取資金。林員向鄧男詢問是否認識該女子，鄧男稱對方透過「LINE」加好友，兩人沒見過面。

警方立即研判此為常見的假交友詐騙手法，並再次確認鄧男未匯款及給對方提款卡密碼，同時向他分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」。鄧男聽完後，立刻封鎖該詐騙帳號，關閉LINE「自動加入好友」功能，感謝行員及警方層層把關，才未有損失。

潭北派出所所長黃光宏呼籲，如有任何疑似詐騙的問題，可以直接至派出所臨櫃詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包；網路交友要謹慎，切勿深陷歹徒甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以點數方式付費，都務必提高警覺，避免上當受騙。