星宇航空JX803航班原定昨（6）日下午4點10分自東京成田機場飛往桃園機場，不料因故延遲，300多名旅客滯留候機室克難過夜，今日上午仍無法起飛。星宇航空上午證實仍在協調班機起飛時間。搭捷星（廉航）去成田機場的星宇航空董事長張國煒上午現身候機室，並向旅客致歉，據了解張國煒赴日是因為機組員不夠，他要去把飛機開回來。

昨日有星宇航空旅客上網抱怨，JX803原定昨下午3點45分登機，但不斷延遲到晚間7點，旅客已登機，卻被告知因為機組員工作超時要更換機組員，晚間11點才能飛；乘客在飛機上一直等到今日凌晨才被告知因機場不允許凌晨起飛，業者提供睡袋讓乘客在候機室閘門處暫時休息，等天亮再飛。

星宇航空今天上午證實，凌晨已派出1架A321neo（加班客機班號JX2800）飛抵成田機場，要將部分旅客帶回台灣。由於A321neo座位僅188席，其餘100多名旅客則陸續簽轉其他航空公司航班返台。星宇航空表示JX803航班來回全額退費。

有網友表示，星宇只有3架大飛機，兩台昨天卡在日本，有一台昨天從LA飛回來。飛機不夠機組人員不夠，一個出問題就全掛。早上張國煒出現在成田機場是要去把飛機開回來，因為機組員不夠。

星宇航空指出，目前洛杉磯是表定延誤24小時，目前執飛機長包含張國煒都在東京，會趕快把A350-900開回來。