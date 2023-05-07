消防局至煙火施放場地會勘。（新北市消防局第四大隊提供）

「2023碧潭水舞展」今（7）日晚間7時15分施放3分鐘煙火，配上躍動水舞及絕美的碧潭煙火，共同演繹碧潭之美。新北市消防局第四大隊提醒，避免民眾聚集造成吊橋負載過重，為確保人員安全，碧潭吊橋將於晚間7時8分至7時18分暫停開放。

新北市觀旅局表示，煙火是碧潭水舞秀舉辦以來首度登場，由觀旅局與碧潭餐飲遊憩區委託營運廠商共同舉辦，一共有中低空煙火801發及高空煙火180發，總計981發煙火所組成。

觀旅局表示，碧潭煙火採用國際級煙火規格，遵照煙火作業安全標準施作，每一個環節步驟，皆經過慎密的設計與協作，煙火技師們遵守最高安全指示，確保煙火施放順利進行。

消防局表示，碧潭煙火施放期間，為避免民眾大量聚集於碧潭吊橋單側，造成吊橋負載過重，影響安全，煙火施放前7分鐘至煙火施放期間（19：08-19：18），管制吊橋通行，請民眾避開管制時段通行碧潭吊橋。

消防局表示，為防範災害發生，活動前將完成施放場地會勘，煙火施放前查核現場煙火數量、種類及規格，確認現場安全規範、警戒防護措施是否符合規定等；施放後會派員協同廠商清點煙火數量，未施放煙火現地水銷，確保現場人員安全。