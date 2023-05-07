共同社引述多名外交消息人士透露，日本首相岸田文雄7日將與韓國總統尹錫悅於首爾舉行的首腦會談上，確認早日重啟包括中國的三國對話的重要性。三國計劃於年內舉行「日中韓峰會」的首腦會談，並推動協調。

報導指出，通過重啟日韓、日中間的高級別對話，2019年12月後中斷至今的三國對話有望重回正軌。

日韓首腦3月在東京舉行的會談中，也就重啟三國對話的重要性達成了共識；中國也展現出重啟意願。韓國將是下次三國首腦會談的主席國。具體步驟可能是首先舉行三國的工作級別磋商，進而發展為外長會談，直至首腦會談。

報導稱，創設日中韓首腦會談的目的，是在貿易和環境領域等進行討論，從而帶動地區的和平與穩定。日本政府也重視同時開展的日中、日韓的雙邊磋商機會。日本政府相關人士稱，若能利用三國框架，則與對方國家協調會談和面向國內說明更易展開，門檻較低。

日中外交消息人士指出，「中國應該是想穩定與日韓的關係，以分裂在安保和經濟層面加強聯繫的日美韓。」

不過，過去日中韓首腦會談曾受國際局勢和雙邊關係等影響而延期。由於岸田可能在年內解散眾議院舉行大選，中韓兩國也在關注日本的政治局勢，有觀點認為，局勢發展會對三國會談的日程協調產生影響。