國民黨總統提名人選即將出爐，呼聲最高的新北市長侯友宜，近期頻頻跨區協調立委初選，被民進黨陣營酸是「新一代喬王」，曾有「喬王」封號的前立法院長王金平7日笑說，很高興有人頂替此封號，「這頭銜、尊稱就奉獻給侯市長」，而協助國民黨整合，讓立委選舉單純化，都是好事；他還說喬王是正面形容，將不好的喬好。

王金平受訪笑說，以前有人說他是喬王，很高興現在終於有人頂替，「這頭銜、尊稱就奉獻給侯市長」，此舉也是幫忙國民黨整合，讓立委選舉單純化，大家能夠更團結合作，這是很好的事情。談及喬王的意涵是正面或負面，王金平說，當然是正面，因為喬就是協調，把不好的喬好，不正的喬正，這不都是很好的事情？

由於國民黨即將徵召總統人選，當前除了侯友宜外，鴻海創辦人郭台銘也積極爭取納入國民黨徵召民調，被問到郭能否扮演喬王，王金平笑說，郭對政治不是很內行，也沒有人請郭去喬，「說不定他更好喬也說不定」，他也強調自己關心這場提名，但不參與。

被問到侯友宜若表態參選總統是否會支持，王金平說，現在已經快到國民黨提名階段，表態也沒有意義，反正再一個禮拜就差不多明朗，就讓黨中央自己去處理，「我們沒有力量和機會去參與」、「任何國民黨提名的人我們都有信心」。

政治大學今日成立世界華人宗教研究學會，旨在將藉由整合產官學各方資源，推動宗教學、歷史學、社會學、人類學等人文社會及自然科學之跨領域研究。由王金平擔任總顧問，內政部長林右昌到場指導，中研院院士李豐楙、政大宗教所所長李玉珍、台灣宗教學會理事長蔡維民教授、台灣媽祖聯誼會秘書長于美人皆到場支持。