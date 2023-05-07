許志豪誠徵副駕駛座女孩。（鄧博仁攝）

許志豪把張秀卿的成就當作目標。（鄧博仁攝）

許志豪想開新車載張秀卿四處晃晃，展現多年努力的成果。（鄧博仁攝）

許志豪（左）跟張秀卿感情超好，曾傳出相差9歲的姐弟戀。（摘自臉書）

43歲的許志豪從歌唱比賽節目出身，目前也是三立選秀節目《超級紅人榜》主持人。出道15年的他，日前豪砸270萬購入人生第5台車，笑稱「有史以來花最多錢的一台」，至於為何瞄準這部「2023 Lexus RX350」，他說起源於「恩婆」張秀卿，「因為秀卿姐的『成就』是我的目標。」

許志豪表示曾是張秀卿的師弟，約14年前，張秀卿開了當時要價370萬的Lexus這台最頂級的旗艦版，對那時只是窮小子的他來說，是天文數字，如今雖離夢想還差一小段距離，但他笑說要給張秀卿一個驚喜，開新車載她四處晃，證明自己努力的成果。

許志豪說2人除了工作以外，有空都會聚在一起，無話不談，「她常說跟家人都沒辦法講那麼多話，覺得我跟她上輩子可能是『姐弟』，什麼都能聊」，許志豪稱張秀卿是他在演藝圈第一階段最重要的貴人。

許志豪憶起入行前，白天在總統府跟立法院工作，晚上到補習班教了快10年的書，張秀卿覺得他若擺脫不了拘謹跟嚴謹的態度，很難當藝人，給了許志豪很多心理建設，最常罵他：「許志豪你太ㄍㄧㄣ ，就會綁手綁腳。」而許志豪眼中，跟張秀卿相處很簡單，台上台下都一樣幽默，毫無距離感，笑說：「所以認識沒多久她就主動打給我，我還真的以為她想倒追我。」

由於2人好交情一度鬧出相差9歲的姐弟戀，他甚至還曾當時剛恢單的張秀卿胡鬧說：「我不在意你結過婚，要不要我們就乾脆在一起。」結果被張打槍嫌太老，「我以為她開玩笑的，結果沒幾個月，她嫁給一個小她12歲的，我就發現她是認真嫌我老，差9歲不夠，要差一輪才滿意。」

許志豪爆料張秀卿的現任老公王國贊，當時為追她先從他下手，百般獻殷勤，讓許志豪懷疑「這男的是不是GAY啊」，直到有天張秀卿說對方約她泡湯、告白，許志豪才恍然大悟被利用：「因為他知道掌握我8成就掌握了張秀卿。」笑稱2人結婚之後，她王國贊就很少跟他聯繫。

不過，許志豪一直很有姊姊緣，入行後除了張秀卿，白冰冰、于美人等大姐大都對他照顧有加，他坦承剛退伍時有談過姐弟戀，可是很短命僅半年，也是唯一的一次，「我非常樂於照顧我的家人，久久我就希望有個能力的人能照顧我，但又覺得姊姊管我太多，加上內心小劇場太多，所以姐弟戀不是那麼合適我。」他自稱感情空窗多年，誠徵副駕駛座，欣賞孝順、開朗的女生。