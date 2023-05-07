日籍女星愛紗（千田愛紗）2001年以女團「Sunday Girls」在台灣走紅，隨後又在歌唱組合「大嘴巴」中擔任主唱，演藝事業跨足音樂、戲劇和主持，尤其可愛的性格，受到許多粉絲喜愛。她昨（6）日曬出與日本元祖女團成員的合照，透露兩人從小就相識，而上次見面已是17年前，讓她開心表示「能見到真好」。

愛紗昨（6）日在社群平台貼出與日本女團「SPEED」成員今井繪理子的合照，並寫下：「我們是老朋友，小時候一起學表演，玩在一起，只是上次最後一次見面是大概17年前左右」，且兩人聊不到3分鐘完全不感到陌生，「一點都沒有這麼久沒見面的感覺」。

愛紗表示，上一次在東京聚會後，大家就開始忙於各自的生活，今井繪理子還為了患有聽覺障礙的兒子學習手語，在台上表演時，也會將手語融入舞蹈，讓更多人享受視覺上的表演。而能夠再次見面，愛紗感到非常開心，「Eri醬，能見到妳真好，祝妳一切平安順利，期待下次見面。」

事實上，今井繪理子與愛紗都出身自沖繩演藝學校，且該校曾培育出許多名人，包含安室奈美惠、DA PUMP、三浦大知等，今井繪理子5歲就進入該校學習，並在1996年組團SPEED出道，2016年轉換跑道從政，現為日本參議院議員，此次來台則是陪同前參議院議長山東昭子與總統蔡英文會面。