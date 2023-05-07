高雄市中正高工4名學生用夜市撿來的廢棄椰子殼與回收的寶特瓶，製作出「椰絲環保磚」，經過半年試驗研究，發現椰絲環保磚不但比傳統紅磚價格低廉、耐用，還兼具質輕與環保，這項創新研究成果在今年教育部的「全國高級中等學校專題實作及創意競賽」勇奪土木與建築群「專題組」第1名。

中正高工2年級學生洪佳宜、林育臻、陳冠臣、鄭伯宇從日常生活中觀察到了廢棄的椰子殻的問題，當椰子殼被丟棄後，似乎變成了攤販需要處理的問題，且毫無日常功用，因此4人開始聯手合作，除了使用廢棄椰子殼，也結合同學們使用過的飲料保特瓶。

從最初發想到動手實驗，因為2種份量、製作方式無法掌握，曾歷經多次失敗，最後才從椰子殼中取出椰絲纖維，加入寶特瓶絲製作「椰絲環保磚」。他們發現拿廢棄回收物當作原料，成本只有普通磚的10分之1，竊重量只有普通磚的4分之3。

經過研究發現，以「20％椰絲纖維加80％塑膠碎屑，取代50％細粒料」製作的「椰絲環保磚」，吸水率與抗壓強度，具有CNS規範「1種磚」品質(吸水率10％以下，抗壓強度每平方公分300公斤以上)，均較傳統紅磚使用上更為耐用與經濟。

為了驗證研究成果，學生們還在校園內砌建1座「椰磚磚牆」作為展示，另外加入石灰著色劑，製作各種顏色的「椰絲花格磚」，表面含有椰絲纖維，具有質感，外型採用空心花紋，可作為遮陽板、廁所氣窗等用途，既通風又美觀。

中正高工校長高瑞賢說，這項由建築科與化工科師生，經過半年試驗研究，成功製作出具有漂亮紋理的「椰絲環保磚」與「椰絲花格磚」，成本低廉、質地輕巧，並且抗壓強度大，經過推廣應用後，將能為廢棄椰子、保特瓶找尋一條新出路，不僅符合聯合國SDGs永續發展目標，也為地球環保做出具體的貢獻。