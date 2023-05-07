由中華電信宜蘭營運處免費贊助41條線路，於4月25日、26日舉辦「母親節電話懇親活動」，鼓勵收容人撥打電話回家。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此次為疫情後第一次大規模舉辦面對面懇親活動，收容人就有477位參加，家屬高達928位到場，共辦了6場，場場皆爆滿。（宜蘭監獄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

法務部矯正署宜蘭監獄繼疫情後，首波舉辦「母親節」一系列教化文藝活動，由「感恩母親節海報比賽」為活動拉開序幕，接著有電話懇親、面對面懇親登場，鼓勵收容人撥打電話回家，傾聽媽媽聲音，親口祝福。宜蘭監獄表示，其中面對面懇親家屬到場率高達92％，充分傳達對彼此的思念，場面溫馨感人。

宜蘭監獄規畫母親節一系列活動，藉以培養收容人感恩的心，用實際行動表達對媽媽最深的感謝。首先登場的為海報比賽，讓收容人透過藝術創作抒發對母親的思念；參賽作品多達54件，內容生動且富創意，遂將數十件優秀作品，陳列於戒護區域風雨走廊，供行經的收容人觀看，營造思親氛圍。

另由中華電信宜蘭營運處免費贊助41條線路，於4月25日、26日舉辦「母親節電話懇親活動」，鼓勵收容人撥打電話回家，親口向媽媽祝福，傾聽母親溫暖的聲音；獄方希望藉由親情的力量，點燃收容人的希望之光，能重新掌握人生的方向盤，脫胎換骨後浴火重生。

重頭戲於本月2日至4日的「母親節面對面懇親會」，首次在宜蘭監獄擴建案新的教誨堂舉辦，有別以往懇親會，環境更為舒適；日前疫情關係無法見面，故此次為疫情後第一次大規模舉辦面對面懇親活動，收容人就有477位參加，家屬高達928位到場，共辦了6場，場場皆爆滿。

宜蘭監獄教化科長周正偉表示，懇親會家屬碰面時，都激動的想傳達對彼此的思念，也有安排輔導員在現場，讓家人了解收容人在監獄所被照顧的很好，不用擔心；也有電話詢問未到的家屬，告知收容人未到原因，有些礙於工作，或是臨時路上拋錨等，讓他們安心。

周正偉進一步指出， 此次活動不論是家人或收容人對矯正機關，整體達到滿高的信任度，適時的跟家屬最面對面充分溝通，同時呼應中央打詐行動，傳達時下境內外詐騙狀況。矯正機關於6月舉辦針對12歲以下小朋友的家庭支持日，與社會局結合，宣導教育子女觀念，家長與孩子一起學習，將持續規畫對收容人有意的活動。