"That's championship hustle and effort." pic.twitter.com/2wW9NoF8r7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 7, 2023

7日回到洛杉磯主場拚戰的湖人，靠著「一眉哥」安東尼戴維斯回神貢獻25分、13籃板、3助攻、3抄截與4火鍋的全能發揮，「小皇帝」詹姆斯也拿21分、8助攻與8籃板，最後以127比97輕取勇士，重新搶回西區準決賽2勝1敗領先優勢，接著G4將於9日續在洛杉磯進行。

羅素開賽連進3顆三分球，帶起9比2開局，不過克雷湯普生、柯瑞、普爾等人火力隨即幫勇士超前；來到次節，勇士雖把領先擴大到11分，湖人卻打出22比2猛攻，打完上半場，湖人反以59比48領先，羅素半場21分，安東尼戴維斯16分。

湖人第三節開始打出8比2，不僅拉開領先到17分，更讓卓雷蒙格林提前4犯，勇士總教練科爾選擇讓他續打，卻在第三節剩下6分54秒吞下第5犯，儘管勇士靠威金斯橫扣安東尼戴維斯帶動追到只差10分，湖人卻又打出10比0拉開差距到20分。

末節湖人很快就靠里夫斯、薛洛德各1記三分球，轉眼擴大領先到26分，時間還剩8分33秒，暫停過後，雙方就把所有主力換下，開始清光板凳進行垃圾時間，沒想到來到西區準決賽，竟然連兩場比賽都出現比賽變成一面倒的難看場面。

湖人除了安東尼戴維斯與詹姆斯，羅素也投進5顆三分球，包辦21分、5助攻，薛洛德與隆尼沃克替補各拿12分，里夫斯10分；柯瑞攻下勇士最高23分，威金斯16分、9籃板，克雷湯普生15分。雙方罰球次數跟G1同樣懸殊，湖人罰了37次，勇士只有15次。