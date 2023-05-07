警方在黃嫌身上起獲剩餘贓款。（警方提供）

警方也查獲黃嫌犯案時所穿的衣著。（警方提供）

新北市樹林、新莊5日清晨各發生一起搶奪案，警方調查後發現是1名黃姓慣犯（45歲）所為，且他去年就因犯下多起竊盜、搶奪遭法院裁定羈押，沒想到羈押期滿後不知悔改，最後警方根據監視器鎖定黃嫌所在位置，於6日在三重將他逮補歸案。

警方調查，黃嫌在5日清晨先是在三重竊取犯案機車，並騎往新莊尋找搶奪目標，他在昌盛街先鎖定1名黃姓女子，伺機搶奪對方隨身包包，但因黃女奮力護著包包，因此財物並未遭搶，但也因此被黃嫌拖行，導致右手肘、腳踝擦挫傷，而黃嫌失手後旋即騎車逃離，並轉往樹林繼續搜尋犯案目標。

黃嫌騎到樹林博愛街時，發現1名沈姓男子頸上帶有金項鍊，於是騎車尾隨後，趁沈男不備，從後方將項鍊扯下後立即逃逸，隨後黃嫌將犯案車輛棄置路邊，改搭計程車於雙北往返多次，更變換衣著徒步穿梭在巷弄間，企圖製造斷點，規避警方查緝。

不過警方以車追人，並鎖定近年搶奪慣犯，鎖定黃嫌身份，於6日上午持拘票，在三重地區將黃嫌逮補歸案，同時在現場查獲犯案時穿戴的衣著、贓款、海洛因等贓證物，訊後依竊盜、搶奪、準強盜、毒品等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方也查出，黃嫌去年11月才因為接連在新北市三重、蘆洲、板橋等地犯下多起竊盜、飛車搶奪，遭法院裁定羈押，在關押期間，黃男還寄「懺悔信」給警方，假裝懺悔，實則是想向警員借錢；黃嫌直到今年3月才因羈押期滿暫時獲釋，但是他仍不知悔改重蹈覆徹，再次落入警方手中。