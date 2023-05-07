警政署擴大招募18至40歲民防、義警，以協助支援軍事勤務任務，被外界質疑是否是為戰爭做準備。國民黨立委李德維也指出，民進黨想打「戰爭牌」刺激選票。對此，內政部長林右昌5日表示，這個新聞讓他「啼笑皆非」，民防是本來就有的編制，幾十年都在做，只是過去都在擺爛，不認真推動，現在是要重視，所以不要去渲染戰爭的恐懼。

警察發傳單招募民防人員？基層：該透過民防法等多元管道推廣

警政署下指令，擴大招募18歲到40歲的民防、義警人員。傳出第一線員警為了招募，還要舉牌、發傳單，高雄市多數分局第一時間先在臉書官網張貼招募訊息，也有分局透過區里、民間社團或Line群組，廣發招募訊息。有基層員警指出，民防年輕化當然是好事，但應該透過民防法，利用各種多元管道去推廣，而不是單靠警察去招募，警察不是推銷員也不是業務員，什麼都丟給警察也不合理。

義警、民防連車馬費都沒有！網友：連國防都想凹人作功德

有義警表示，義警和民防協助警方勤務連車馬費都沒有，只有義交才有車馬費；要新進義警參加軍事勤務，除非政府給錢，才會有人想當義警。對此，PTT有網友認為，「上班八小時夠煩了，誰沒事下班還要多打一份沒薪水的工」、「民進黨想騙人去送死喔？」、「連國防都想凹人作功德」；還有人建議，「去黑熊學院徵不會嗎？」、「叫賴功德去」。

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