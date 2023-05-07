國民黨台北市議員游淑慧日前宣布禮讓同黨議員李彥秀拚港湖立委，後續是否轉戰其他選區還是未知數，不過她昨（6）日晚間與國民黨台北市議員徐巧芯合體開直播，透露本周五有與北市黨部主委黃呂錦茹進一步討論細節，希望能夠有更多時間好好思索、徵詢，預計一個星期內會宣布結果，並提到民進黨立委高嘉瑜過去的做事方法，早就讓她印象深刻。

游淑慧昨日與徐巧芯一同開直播，聊到退選一事，游提到先前與新北市長侯友宜、李彥秀碰面時，侯其實有點尷尬，不知道要如何啟齒，因此3人針對市政、對台灣的未來等討論了很多，最後她率先打破僵局，幾人才開始討論「正事」，最後也被侯給說服。

「我覺得誰選不是選呢？會贏最重要，所以也沒有什麼讓不讓，就是支持她」。游淑慧指出，一般資歷較淺的議員不知道如何「關說」，做事會較收斂，接著膽子才會越養越大，而過去她還在市府時，高嘉瑜也在很年輕的時候當上議員，且明明是第一屆卻很敢做，對公務員的態度及處理事情的方式都讓她印象深刻，因此最希望的事情就是下架高嘉瑜，而李彥秀2020年曾輸過一次，會有想圓滿回來的強烈個人動力。

游淑慧說，3日一大早，黃呂錦茹得知自己將退選後，馬上找來台北市前市長郝龍斌一同徵詢有無意願前往大同區戰民進黨台北市議員王世堅，但因當時自己的思緒還很混亂，沒有給出答覆，後續也有很多其他選區的同仁向她徵詢意見，直到5日她再度與黃呂詳談，最後她希望有一周的時間思考、徵詢各方意見。