繼美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）之後，民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上，再度提出了「炸掉台積電」的說法。對此，國民黨前立委蔡正元分享，大陸網路上現在出現了要求共軍出兵保護台積電的輿論，讓他直呼「矇了」？

依《中國時報》6日報導，米爾肯研究所（Milken Institute）在3日舉辦的全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」小組討論會上，莫頓指出，應該讓中國清楚知道，如果入侵台灣，「我們就要炸掉台積電」。莫頓稱，這並非最佳策略，只是一個例子。他也承認台灣不喜歡這個想法。而同場討論的美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）則透露，他4月來台時，總統蔡英文曾質問他：「我的武器呢？」。

蔡正元昨（6）日在臉書發文提到，除了莫頓、歐布萊恩等人，美國軍校論文、智庫兵推也一再規劃，要炸毀台積電；他認為這代表美國「毀台計劃」的核心，不顧台積電是台灣人，而非美國人的財產。但面對這種情況，台灣的大官竟沒人敢吭聲、抗議。

蔡正元也分享，近期大陸許多軍事網紅和博主紛紛主張，要求共軍出兵保護台積電，與不惜要炸毀台積電的美軍開戰，這種狀況「簡直讓人矇了」。他直言，「世界怎麼變得這麼快？」

另外，中廣董事長趙少康質疑，美國製造「台海局勢危險」，導致國外資金都不來台灣投資，這對台灣好嗎？他並點名駐美代表蕭美琴、外交部長吳釗燮，指他們應要抗議莫頓的說法，結果竟一句話都不講，簡直喪權辱國，很可惡。