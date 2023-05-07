巴菲特（Warren Buffett ）6日（周六）出席波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的年度會議，被問到為何去年第4季減持台積電股票？巴菲特先是大讚台積電是全世界最佳的公司之一，但話鋒一轉，巴菲特直言投資日本比投資台灣更舒服，反應了中美的緊張關係。

根據《路透》報導，巴菲特最近對於波克夏海瑟威公司投資5家日本公司與對於台灣半導體廠投資所為180度大轉彎做了比較。

「這是一家了不起的公司」，巴菲特在波克夏海瑟威的年會上大大稱讚台積電，「但我對於在日本的投資比在臺灣的感覺更好，這就是現實！」

波克夏海瑟威去年投資台積電超過 40 億美元，但在最後1季出售大部分股份，目前持股比僅約0.2%；而對日本5大商社伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產和住友的股份則增持至 7.4%。

《路透》報導，近幾個月來，美國和中國之間的緊張局勢愈演愈烈，一些投資者擔心中國可能入侵臺灣。巴菲特的長期商業夥伴蒙格（Charlie Munger）認為，如果有一件事應該做的話，那就是與中國大陸相處，「為了我們的共同利益，我們應該與中國大陸進行大量的自由貿易。」