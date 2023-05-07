大甲警分局轄內國泰世華銀行紀姓行員是「阻詐高手」，成功幫民眾保住近200萬元。（警方提供）

詐騙案件層出不窮，台中市大甲警分局今年1-4月阻詐17件，轄內國泰世華銀行大甲分行就成功7次，該分行紀姓行員更是「阻詐高手」，秉持「熱心提醒、關心民眾」成功攔阻5次，幫民眾保住近200萬元。

紀姓女行員表示，在面對每一段詐欺劇本裡，除了熱心提醒、關心民眾外，說話分寸也很重要，因為這些善心民眾是詐騙集團的「獵物」，已被詐欺術語陷阱套住，所以要先穩定民眾的理智，適時請警察來證明「我們是對的，虛擬世界是假的」。

紀姓行員最近一次阻詐案例，32歲郭姓女子誤信網友介紹工作，不疑有他就拿著手機連忙趕赴銀行，欲臨櫃匯款到對方所指定帳戶以爭取工作機會。在行員關懷提問下，郭女打開心房分享求職經過，無意發現對方要求郭女把帳戶及金融卡交付給他人。

紀姓行員當下直覺郭女可能遭詐騙，趕緊通報警方前往了解。經過警方到場確認並分析求職詐騙手法，郭女驚覺自己掉入求職陷阱險遭詐騙，因此打消匯款念頭，感謝警銀合作，極力攔阻守住辛苦積蓄。

大甲警分局長謝建國特頒發感謝狀及致贈禮品，對於阻詐有功的銀行經理、行員致謝，感謝行員機警通報，讓員警第一時間到場處理，避免民眾受騙上當；另呼籲，詐騙集團手法變化多端，但不變的目的就是為了騙取財物，只要涉及不明人士要求「金錢往來」時，請務必撥打110報案專線或165反詐騙專線查證，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。