據農委會最新雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞約3110萬隻，較上周增加27萬隻，每日生產箱數為11.3萬箱(每箱約200顆)，維持已久的11.2萬箱略增1000箱，但離國內每日基本需求量12萬箱仍有段距離。雞農指出，禽舍改建、友善飼養有助產量穩定，但額外土地難取得，成為難升級的因素之一。

每週雞蛋洗選及噴印統計，每周進貨量4410萬顆，較上周4399萬顆稍增約10萬顆，洗選噴印數為1963萬顆，較上周1852萬顆增加111萬顆。

目前國內雞蛋每台斤產地價及批發價來到45.5元及55元的歷史高價，面對黑市的亂象，雞蛋暫停報價一段時間，台北市蛋商業同業公會日前於4月24日起恢復公告價格，販售呼籲蛋商勿再私下加價，應以公會報價為基準，好讓黑市亂象結束。

有業者分析，氣溫回暖對雞隻因溫差的緊迫情況確實有改善，產蛋率也在緩步提升，每箱雞蛋從1400-1500元的高價，現在已經降到1000-1200元的區間；而洗選噴印的雞蛋增加，反映的是北部賣場通路的盒裝雞蛋開始增加，北部缺蛋應會逐步改善。

日前農委會主委陳吉仲表示，以往國內每日雞蛋需求量約2000萬顆，如今則增加到2400萬顆，雞肉跟雞蛋在近年需求大幅度成長，但畜牧場無法擴建的原因卡在地方政府的自治事項，畜牧場在一定範圍內要設立需要大家同意，幾乎不太可能透過積極擴充生產規模來提升整體產量，一旦遇到禽流感就可能出現產量減少和缺蛋。

有雞農坦言，雖然畜禽舍升級是必須，但最大的問題在於土地的取得，農委會要求從「籠飼」改「平飼」，這樣才能給予貸款，但平飼的飼養面積較傳統籠飼還大2-3倍左右，在沒辦法取得土地的前提下雞農難有升級的意願，也成為難升級的原因。