新竹漁港漁產直銷中心新建物將打造兩層樓的波浪建築，與波光市集聯手推出「臨海雙波浪購物區」。圖為示意圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹漁港漁產直銷中心新建物將打造兩層樓的波浪建築，與波光市集聯手推出「臨海雙波浪購物區」。圖為示意圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

已使用25年的新竹漁港漁產直銷中心將拆除，新建物於2021年開工，欲結合波光市集打造「臨海雙波浪購物區」，原本預計去年底完工，但目前仍是施工狀態。對此，市府回應，因氣候及地下施工障礙等因素，導致工期延展，今年將告別延宕，雙軌並行加速辦理，力拚2024年完工。

新竹漁港原本的漁產直銷中心，完工使用25年來從未整修，加上建物鄰近海邊，設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損。前市府決定，由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，新建1棟全新旗艦級漁產品直銷中心，待新建物完工後再將老建物拆除。

由於新直銷中心也是新竹漁人碼頭計畫裡最後1塊拼圖，建築物主體將延續波光市集設計，為周遭景觀打造一致性視覺，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建築物高7.2公尺，佔地5236平方公尺、整體樓地板面積達6390平方公尺。

為避免生熟食氣味雜混，全新的直銷中心將分隔為兩區，生鮮乾貨區採1樓挑高，增加採光與通風，餐廳區則設計為兩層樓。

原本整體工程預計去年底完工，然而近日有不少遊客到訪南寮漁港，仍注意到該基地仍在施工。產發處說明，漁港直銷中心建築結構體工程於2021年7月開工，因遇氣候因素影響無法施工，以及地下施工障礙等因素，工期共展延約250日曆天。

產發處指出，今年在檢討及督促下，目前建築結構體工程進度約7成，餐廳區已完成1樓結構體及隔間，5月底將進行屋頂灌漿，建築結構體預計於今年9月底完工。

為加速工程進度，市府目前已完成室裝設備工程發包作業，待建築體達一定進度及規模後，即可與新建工程雙軌進行，加速新直銷中心整體進度，預計於2024年完成。

至於完工後規畫如何使用？產發處則表示，新的直銷中心未來將比照現有直銷中心攤位數，設置86家零售攤及15家餐廳，考量販售導向、營業時間不同，避免生鮮熟食環境及氣味交互影響，將零售區與餐廳區分開，各有獨立管制空間，提供攤商及消費者更好的環境。

產發處補充，新直銷中心完工後，將維持原有營運模式，委託新竹區漁會管理，透過漁會以專業漁業角度經營，達到漁民及消費者雙贏局面。