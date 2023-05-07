台中市政府警察局第四分局春社派出所昨天中午接獲報案，指有男子坐在某社區樓頂圍牆，所長邱量虔立即通報消防隊一同到場，並備妥救護氣墊床，邱量虔上前開導該名男子，雙方僵持4小時，男子才轉念由眾人拉到安全處，成功避免憾事發生。

民眾電話報案稱，看見一名男子打赤膊站在南屯區嶺東路住宅大樓頂樓圍牆外，所長邱量虔獲報後立即率隊偕同消防人員趕赴現場，發現男子獨自一人坐在頂樓圍牆上，雙腳懸於空中。

邱量虔立即上前安撫，並聯繫其妻子到場，雙方僵持長達4小時男子才轉念，在眾人合力協助下，將其拉至安全處，據了解，阿明（化名）疑因處於人生困境，情緒欠佳，才會在大熱天中午獨自跑到自家大樓外大叫發洩情緒，其他住戶聽到動靜向窗外查看，看到其獨坐在頂樓圍牆外，急忙撥打電話通知警消人員救援。

警方表示，因情況急迫，到場勘查地勢後火速在社區中庭拉起警戒線，消防人員也備妥救護氣墊床，幸好男子最後情緒趨穩、卸下心防，伸出雙手同意警消救援，男子在電梯中更痛哭流涕下跪，感謝大家的救命之恩。

第四分局分局長李建興呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，且可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商共尋解決之道。

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