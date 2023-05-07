女星王思佳上節目分享愛馬仕包遭質疑是假貨，為了堵住眾人悠悠之口，她已經將包包送去檢驗，不過等結果出爐還需花點時間，據悉，王思佳送去的鑑定中心會將包包送往美國檢驗，不過過程中聽到鑑定員分享的真實案例，讓她聽完直呼難以置信。

王思佳在影片中公開送驗流程，只見鑑定人員先將包包擦拭乾淨，接著便進行拍攝確保雙方權益，不過檢驗中心一天有數十萬件case，加上送到美國有時差問題，若又碰到周末，鑑定結果出爐的時間便會再往後延，她強調雖然暫無結果，但由於答應會拍片說明此事，便決定將已經知道的狀況先行告知，不過她也無奈說道：「很多地方可以驗，但事後卻不開證明」，坦言對此舉感到相當傻眼。

王思佳回應假包事件。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang Youtube）

王思佳也分享拿愛馬仕包去驗真偽時聽到的真實案例，鑑定人員透露曾遇過盒子、防塵袋、購證都是真品，還有將真五金置換，但包包卻是假貨，甚至有不肖人士「養鱷魚、養鴕鳥」，讓她聽完根本難以置信，崩潰直呼：「我到底聽了什麼故事，我差點尿褲子，我嚇歪」，接著指出若包包驗出來是真的，會感謝所有人的指教，讓她去上了寶貴的一課，對於被網友質疑：「就算你拿真的看起來也像假的」，她則呈現眼神死的模樣：「你要這樣看待我也沒辦法」，此外更強調砸了90萬找代購買，比原價貴3倍，如果被驗出假貨，她揚言絕對會找代購算帳。

YTR瑀熙曾送精品包檢驗真偽。（圖／瑀熙 Yuci Youtube）

YTR瑀熙先前拍過片介紹驗證流程，透露會經過機器加人工程序驗證，包括儀器大數據判讀、日本鑑定職人、美國鑑定專家，才能給驗出結果，而她為了確認收藏的愛馬仕是否為真貨，除了找人工鑑定之外，也特地送由電腦鑑定，接著強調：「鑑定完後會附上鑑定報告書」，整個流程讓消費者放心不少。