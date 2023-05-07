據大陸國家外匯管理局網站消息，該局統計數據顯示，截至4月末，中國外匯存底規模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66％。
大陸國家外匯管理局指出，4月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。
在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模上升。該局續稱，中國著力推動高質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。
據大陸國家外匯管理局網站消息，該局統計數據顯示，截至4月末，中國外匯存底規模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66％。
大陸國家外匯管理局指出，4月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。
在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模上升。該局續稱，中國著力推動高質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。
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