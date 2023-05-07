星宇航空昨（6）日台北飛東京的航班JX800因側風難以降落成田機場，後續導致JX801延誤，另一架JX803則無法回程，300多名旅客被迫滯留成田機場克難過夜，星宇航空董事長張國煒今（7）早趕赴日本親自向旅客道歉，他說成田機場本來同意在禁宵時間開特例，讓飛機於凌晨0時30分前飛，結果機師都到了，成田機場卻突然反悔，造成旅客只能在航廈鋪睡袋過夜。

據《三立新聞網》報導，張國煒今抵達成田機場表示，本來成田機場同意讓班機在禁宵時間，也就是凌晨0時30分前飛，沒想到機師都到場了，成田機場卻又反悔，導致旅客無法退關，只能在航廈鋪睡袋過夜。

有網友今日於臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》上傳影片，只見張國煒對著旅客表示，遇到了就會盡其所能處理，可以理解旅客的憤怒，若是自己遇到同樣狀況也會生氣，承諾不會收這趟旅程來回機票的費用，會請桃園機場人員登記電話，以便事後聯絡。

但現場有旅客質疑「可不可以給我們確實的時間，從昨日到現在，蔡依林的72變你們都已演遍了」，怕還會再出差錯。對此張國煒說，飛機已經派出來，有提供即時航班飛行狀況的服務，請旅客可以查看，並說加班機已經快到，沒有被安排上機的旅客，就是JX801的旅客，會在下午1時30分準時起飛。

被困在機場一夜，也有人抱怨「我們都不知道可不可以去吃飯？」對此張國煒再次承諾，會請人員發餐券或其他方式補償，表示會盡量做到完美，「時間點不用擔心，飛機不會跑掉了，等下馬上就到了。」