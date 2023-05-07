35歲「神仙姐姐」劉亦菲過去拍攝大陸電視劇《金粉世家》出道，後來以《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》走紅，近年更前進好萊塢拍攝了真人版《花木蘭》，成為一線女星。自帶仙女氣質的劉亦菲大多出演與她氣質類似的腳色，不過近日有網友翻出過往影片，李安透露曾邀請她出演色戒「王佳芝」一角，劉亦菲看完劇本後直接拒絕，原因也隨之曝光。

2007年，李安約見劉亦菲談論合作事宜，雙方共會面3次，有過相當深入的對談，李安曾經表示：「我心中的王佳芝，該是氣質典雅，身材極好，身高在164到168公分之間，視覺年齡則在19歲以上，但不要超過23歲。」不過，劉亦菲看完劇本後便拒絕了，因為當年的她年僅19歲，母親與她本人都認為年紀尚輕還不適合出演。

之後，李安便聯繫邀請女星韓雪，不過韓雪連吻戲都不接，有人向李安推薦了新人女演員湯唯，李安再試鏡過後，認為她很有潛力，於是「王佳芝」一角由湯唯擔綱，之後果然表現不俗，該片的藝術性深受電影業界的肯定，在商業上也取得了成功，在華人社會和韓國最為賣座，而女主角湯唯也因此一戰成名，打開知名度。