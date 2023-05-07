台北市中正、萬華區現任立委林昶佐因家庭因素不再競選連任，在藍綠戰將尚未明朗時，媒體人于美人率先以無黨籍投入參選，而表態爭取民進黨徵召的台北市議員吳沛憶，今日將與林昶佐成立聯合服務處，外界解讀是林昶佐有意支持吳沛憶。被問及是否憂心選情，于美人7日受訪時說，這很正常，好友去支持不是很自然的事嗎？

于美人上午出席世界華人宗教研究學會成立大會，媒體問道，由於她日前談到兩岸局勢時，因脫口而出「委屈的和平也是和平」備受批評，是否有感受到網軍側翼正在髮動攻擊。

「我是有心理準備的。」她表示，自己明白一旦參選後，這種「極端呼喚極端」的行為會隨著選舉進展而來，會虛心接受具建設性的批評，但不去理會情緒性語言。她也說自己不會為了選上，說出連自己都不相信的話，傷害原先相信的道理，會此態度參選到最後。

被問到怎麼看民進黨主席賴清德拋出「和平要有力量」，靠侵略者賞賜的和平不是真和平，她認為，和平是個像天使般的字眼，有凝聚人心的魔法力量，大家都是朝著這個目標前進，「所以為和平作努力的人，我都會在內心為他鼓掌。」

此外，吳沛憶今日將與林昶佐舉辦聯合服務處開幕茶會，于美人說，林昶佐去站台一事非常正常，「freddy跟我們也是好朋友，吳沛憶成立服務處，朋友去支持不是很自然的事嗎？」，被問到此舉是否代表林昶佐有意把現任資源給吳沛憶，她則笑說，這有何不可？

于美人說，她不擔心自己的選情，希望有更多良性競爭，她認為藍綠白三黨的立委候選人都是可敬對手，但要與誰合作，不是自己目前能回答的，待其他陣營人選出爐再回答。至於服務處何時成立，她表示目前還在接水電，很快就能告訴大家。

政治大學今日成立世界華人宗教研究學會，旨在將藉由整合產官學各方資源，推動宗教學、歷史學、社會學、人類學等人文社會及自然科學之跨領域研究。由前立法院長王金平擔任總顧問，內政部長林右昌到場指導，中研院院士李豐楙、政大宗教所所長李玉珍、台灣宗教學會理事長蔡維民教授、台灣媽祖聯誼會秘書長于美人皆到場支持。