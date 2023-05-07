台南市近日屢飆高溫，冷血蛇類頻頻現蹤，各地抓蛇通報勤務遽增，今年前4個月近千件，其中4月占443件，以安南區61件次數最多，多數是入侵民宅引起居民騷動，永康區有眼尖民眾在水溝內發現眼鏡蛇。

台南市今年1到4月共抓蛇907隻，種類以臭青母、眼鏡蛇與南蛇為主，後2者具有毒性。愈接近夏天數量愈多，其中4月就抓了443隻，以安南區61隻領先全市，多數都因入侵住宅造成民眾驚嚇報案。

台南市農業局統計，去年一整年數量分析，仁德區、歸仁區、新化區、安南區及南區的蛇量穩居前5名。

台南市農業局分析，這些地區都有郊區開發案，人與蛇的生活環境重疊性高，很多動物棲地遭人工開發後，居民更容易發現蛇類蹤跡。

台南市農業局發現蛇類出沒高峰月份從夏季逐漸移往秋季，台南市2020年通報抓蛇高峰在7月共750隻，2021年高峰為9月887隻，去年更不尋常，抓蛇高峰出現在11月的秋季，共抓了1090隻，不僅蛇類出沒季節逐年延後，數量也逐年增加。

台南市農業局森林及自然保育科分析，蛇的出沒季節變化與極端氣候變化有關，台灣冬季氣候轉暖，秋天也常出現高溫。

台南市近期屢飆全台最高溫，永康區有民眾在路邊水溝內發現有蛇出沒，農業局派員抓捕，果然就地捕獲1尾眼鏡蛇，直呼民眾眼力超強，隔著水溝蓋也能找到。