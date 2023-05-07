高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）仍未擺脫他的前女友，一度在鏡頭前和他十分甜蜜的艾莉卡（Erica Herman）反過來控告他性騷擾，求償3000萬美元（新台幣9.18億）。伍茲在2019年擺脫性醜聞與連串傷勢之後重振虎威，勇奪名人賽冠軍，當時跟在他身旁一同慶祝的就是艾莉卡，被稱之為他的幸運女神。

艾莉卡2017年起與伍茲交往，她比伍茲小8歲，原是伍茲旗下餐廳的經理，身分一直相當隱密，兩人的關係維持了將近5年。現在這位幸運女神來向伍茲討債了，有網友在推特諷刺道：「她被一腳踢開而挾怨控告性騷擾，這些女人為了要開賓士車而無所不用其極，這就是我們生活的世界。」

伍茲經過那麼多次桃色糾紛早有戒心，他與艾莉卡交往之初簽有保密協議，不過艾莉卡透過律師指點，提出性騷擾指控而讓保密協議作廢。因為伍茲原先是艾莉卡的上司，艾莉卡的律師指控伍茲利用老闆的權勢性騷擾，逼迫她簽下保密協議，所以主張該協議無效。

根據艾莉卡陣營的指控，伍茲厭倦艾莉卡之後，設計將她逐出了住處，拿走她的現金、寵物、私人物品，強迫她再簽下另一紙保密協議。伍茲陣營先前力圖證明雙方簽有保密協議，他稱呼艾莉卡只是一位「被拋棄的前女友」。