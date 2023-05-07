日本經濟新聞報導，岸田政府2021年10月上路時，日韓關係可說是「二次大戰以來最糟」，兩國最大的歷史懸案就是「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題。

日韓在重視關係改善的尹錫悅2022年5月上任後迎來轉機，逐漸推動兩國領袖接觸，例如同年6月尹錫悅跟岸田在西班牙短暫交談、9月在紐約會談、11月在柬埔寨舉行正式會談。

尹錫悅政府今年3月公布「前徵用工」問題的解決方案後，獲日本政府正面評價，進一步促成尹錫悅同月訪日在東京跟岸田會談，兩人同意日韓關係邁向正常化。

3月會談中，岸田跟尹錫悅也同意重啟日韓中斷已久的領袖互訪「穿梭外交」，因此岸田今天訪韓，是時隔12年再有日本首相為日韓領袖會談專程訪韓。

加上岸田已邀請尹錫悅參加5月19日起在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，兩人從3月起短短兩個月內將三度會面。

而日趨嚴峻的安全保障環境，也加快日韓關係修復腳步。

北韓2022年試射的彈道飛彈數量創歷史新高紀錄、中國強化對台灣軍事施壓，以及俄羅斯侵略烏克蘭，讓在東亞地區提高嚇阻力同時，同樣身為美國盟國的日韓安全保障合作迎來重要局面。

不過，展望日韓關係，報導指出，日韓防衛當局間關係仍待改善，主因韓國海軍艦艇2018年曾以射控雷達鎖定日本自衛隊反潛機，損害了自衛隊與韓國軍方間的信賴，雙方至今對這起事件的事實關係認知仍無交集。

日美韓為實現彈道飛彈發射情報的即時共享框架，今年4月首度舉行3國防衛當局間的實際業務負責人協商。

日美韓共享相關情報，對正確掌握北韓試射飛彈等都有助益，但要建構這種高度安保合作，日韓防衛當局間重建信賴關係不可或缺。日韓未來將在安保對話為主的高層級協商中，探尋防止有關雷達鎖定問題再度發生的作為。

日經4月底所做最新民調顯示，岸田內閣支持率已回升到52%，是時隔約8個月再度逾5成；但相對來看，尹錫悅政府遭韓國輿論批評在對日外交方面不斷讓步，造成支持率低迷。

報導指出，如果缺乏國內輿論支持，日韓關係修復有可能失去動力，因此，為了讓日韓民眾都能理解，雙方都必須盡力說明日韓領袖反覆對話及日韓在安保與經濟方面合作的重要性。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120507