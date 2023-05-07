據中國駐菲律賓使館5月6日消息，日前，菲律賓執法部門在邦板牙省開展的一次聯合行動中，解救出多國涉嫌被販賣和強迫勞動的員工。使館方面高度重視此案，黃溪連大使立即部署警務、領事官員開展工作，向菲方瞭解案件情況，核實涉案中國公民訊息，同時第一時間提供中文翻譯服務以協助菲方核查人員身份。

據大陸央視新聞報導，菲律賓警方的打擊網路犯罪小組於5月5日在邦板牙省解救出超過1000名被迫從事網路犯罪的人員。菲律賓當地媒體報導，其中有307人來自中國大陸，2人來自台灣。

5月6日，中國駐菲律賓使館派出多部門組成的工作組專程前往實地探望被解救中國公民，並與菲執法部門深入溝通。工作組感謝菲方採取有力行動解救受害中國公民，要求盡快查明案情，嚴懲罪犯，同時敦促菲方切實保護獲救中國公民人身安全和合法權益。

雙方並就進一步加強執法合作，嚴厲打擊人口販賣和強迫勞動等犯罪行為深入交換意見，工作組要求菲方繼續採取強有力措施嚴厲打擊網路犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

菲方感謝使館第一時間派警務、領事官員以及翻譯人員赴現場協同辦案，表示將加快蒐集嫌疑人犯罪證據，確保犯罪嫌疑人受到法律制裁，並將同中方繼續密切執法合作，共同打擊跨國犯罪行為。下一步，使館將會同菲方做好被解救中國同胞後續身份核查等處置工作。