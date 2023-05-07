桃園8歲詹姓男童與家人南下台中到東豐自行車道遊玩，自己因騎車太快而與家人失散，他焦急萬分，突然看見不遠處的石岡分駐所，緊急入內哽咽求援，警方幫忙連絡上家人，結束一場迷途驚魂記。

東勢警分局表示，石岡分駐所警員劉家妤6日下午4時許在所內值班時，詹姓男童獨自慌張跑進派出所，他神情緊張、不知所措，且無法清楚跟員警表達發生何事。

在員警耐心安撫情緒後，詹童才道出與父母及姐姐從桃園到台中市石岡區東豐自行車道遊玩，自己因騎自行車時太開心而騎太快，回頭才發現與家人走散，往回騎也沒遇到家人，因無法聯繫家人且人生地不熟，正感到慌張害怕時，發現不遠處有間分駐所，立即跑進向警方求助。

經警方確認男童年籍資料後，協助聯繫其家人至石岡分駐所，心急如焚的家屬見到男童後，才放下心中大石，對於警方熱心協助表示感激。

東勢分局呼籲，家中若有年幼孩童，一定要注意勿讓小孩獨自外出，與孩童外出時，亦須隨時注意身邊孩童動向以免走失。民眾若於路上發現疑似走失兒童，可撥打報案專線110，由警方到場協尋親屬，以免發生危險。