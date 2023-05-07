新北紀錄片參展新加坡華語電影節，新加坡觀眾參與映後座談。（新北市新聞局提供）

繼新北市長侯友宜上月中出訪新加坡，新北市新聞局4日也帶著新北紀錄片，率團到新加坡參加「新加坡華語電影節」，此外，新聞局訪問團也前往拜會IMDA新加坡信息通信媒體發展局，透過交流、觀摩及相互分享，了解、學習新加坡在影視產業的發展規畫及行銷宣傳，同時尋求更多未來合作的可能性。

「新加坡華語電影節」4月28日至5月7日於新加坡嘉華院線、奧登劇場舉辦為期10天的放映活動，總計安排40場56部劇情長片、紀錄長片、短片，其中有《神人之家》、《大俠胡金銓》、《本日公休》與《一家子兒咕咕叫》等22部台灣作品，新聞局為推廣台灣紀錄片也率團參展，藉此電影盛會與來自各界影人交流並行銷台灣紀錄片。今（7）日晚間將放映閉幕片《做工的人》，並邀請片中主角李銘順出席，與觀眾分享片中點滴。

新北市新聞局今年與「新加坡華語電影節」合作，「紀錄短片集：新北市紀錄片獎」登上新加坡奧登劇場，拓展新北市紀錄片獎視野，透過鏡頭讓新北躍上國際、讓世界看見台灣。

新北市2022年首度與該電影節合作放映，今年更精選4部「新北市紀錄片獎」歷年優選影片，規畫「紀錄短片集：新北市紀錄片獎」單元，包含張弘榤導演《鯨之聲》以鯨豚獸醫切入對海洋的關注；張緯誌導演《沈默螺旋》發掘深澳海底的玫瑰珊瑚礁及罕見物種龍女簪；陳蔚慈導演《屠龍之際》海岸邊廢棄保麗龍問題；以及黃淑梅導演《龍昇不打烊》述說環境與家鄉的保衛戰，帶領新加坡觀眾看到台灣這片土地的美麗與憂愁。

新聞局長張愛晶表示，「新北市紀錄片獎」從2011年開始辦理，迄今已經邁入第13年，每年都吸引來自世界各地的導演前來角逐，至今已經培育出111位優選導演，完成120部優選作品，作品內容不僅有這次參展的生態議題，更囊括聯合國發展目標（SDGs）性別、族群等多元議題。

張愛晶說，此次帶著新北市紀錄片獎優選影片到新加坡華語電影節放映交流，期盼藉此機會拓展新北市紀錄片獎的國際視野，也讓國際看見新北市的優選作品，打造新北市成為國際華人紀錄片的重心城市。

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