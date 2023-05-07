台北市士林區芝山岩是北市唯二的考古遺址，其畫定範圍內的「東砲台」露台石牆破損超過1年無人維修，台北市議員林延鳳批評，北市府漠視該處所具文化價值，尤其汛期將至，更可能衍生公共安全問題，要求工務局公園路燈工程管理處限時改善，文化局則要重新盤點、維護芝山岩內歷史建物，並開闢自主穩定財源加以支應，別再「哭窮」。公園處回應6月10日前可修繕完畢，文化局則強調，「老房子文化運動計畫」已成為市府為文資修復「開闢」新財源的創新模式。

林延鳳表示，芝山岩已經被北市府提報中央列入國家遺址，但上月接獲民眾陳情，芝山岩的東砲台露台石牆已經破損，當下向文化局及公園處通報，卻只見公園處在現場拉起封鎖線，沒想到上月29日及5月3日到現場查看，東砲台根本沒有被修繕，其破損處甚至能塞入一個寶特瓶，實在令人心疼。

林延鳳批評，從去年的網路遊記照片可知，東砲台損壞已經超過1年，市府卻漠視此情況，讓紀錄台灣歷史軌跡、令士林人驕傲的景點蒙塵。何況汛期即將來臨，屆時颱風、豪雨土石崩落致民眾受傷，誰該負責？

林延鳳指出，文化局日前才稱台北市532處文資全國最多，20年後恐破千處，但北市文資修繕經費、修繕處理細膩度皆不足夠，要求文化局及工務局公園處在汛期前改善東砲台破損問題。

她也要求文化局重新盤點、加強維護芝山岩畫定範圍內所有歷史建物現況，自主開發亮點遊程活動，也要補足文資修繕資金缺口，開闢穩定自主財源，讓文資或即將列作文資的老建物，都可以被妥適、即時地守護。

公園處解釋，東砲台雖不具文資身份，但已先拉起封鎖線維護安全，後被民眾拆除，後為了加強維護現場，已先提高巡查頻率觀察裂縫擴大情形，並積極於4月27日與顧問公司現勘確認後續修繕方式，預計6月10日前修復完成。

文化局回應，文化資產修復資金動輒耗費上億元，相關修復預算主要分為編列年度預算以及向中央政府申請補助等2種方式，但地方政府不如民間企業可廣闢財源，並有充分盈餘投入修復工程中。舉例而言，國定古蹟士林官邸正館2016年門票收入高達2400萬餘元，但須全數缴回，未能用於建物修復。

但文化局表示，「老房子文化運動計畫」透過引入民間投入經費修復文化資產，並提供修復金額可抵減租金優惠，截至目前已媒合民間投入經費約6.5億元，修復台北市文化資產達26處，已成為市府為文資修復「開闢」新財源的創新模式。