國民黨總統提名上演「郭侯相爭」，除了呼聲最高的新北市長侯友宜，鴻海創辦人郭台銘也爭取納入藍營徵召民調，他今日將在高雄鳳山舉辦萬人造勢，外傳背後有前立法院長王金平協助操刀。對此，王金平受訪指出，主導者另有其人，他也不會參與任何一場造勢。被追問他是否和新竹科技界大老宣明智一同協助郭台銘時，他則面露不悅表示，「我沒有，不要扯到我」。

王金平上午出席世界華人宗教研究學會，針對外傳郭台銘高雄場造勢是由他操刀，他表示，只能說是有人來拜託他關心，但不是自己主導，主導人另有其人和其他企業團體，「所以晚上我不會去參加」，他也澄清絕對沒有協助動員，因為動員就要親自到場監督、安排。

由於鳳山造勢場地距離高雄市前市長韓國瑜的「三山造勢」活動場地很近，外界認為郭台銘是想複製「韓國瑜勝選模式」，王金平笑說，「你們自己去想像，應該不是因為這樣子」，他認為這些都是想太多，不必模仿人家，辦活動總得有人要去找大小適中的場地。

談及郭台銘是否有找王金平幫忙，王金平說，郭當然會找他，但是他只是關心，未來會支持黨提名的候選人，「他現在還沒到這階段，所以我們沒有辦法直接去支持他」。他也重申，自己只是關係這場初選，但沒有參與，不會參加郭任何一場造勢，待國民黨候選人出線後，就盡量參加。

媒體追問，是否和新竹科技界大老宣明智一同協助郭台銘時，一向脾氣好的王金平面露不悅，直呼「沒有，你不要亂講，不要扯到我」，他強調，自己跟郭台銘是「關公兄弟」，郭若有找他，自己一定會關心，但沒有做任何主導工作。至於外傳郭辦活動是由郭台銘夫人曾馨瑩主導，他則說「這就有點奇怪」。

被問及郭台銘是否可能在國民黨徵召出線，王金平直言，當然都有可能，現在只有兩個人在選擇，機率是50％，人人都一樣；至於「郭侯相爭」是否讓黨中央難決定，但這要看黨主席朱立倫如何處理，因為兩人期間都沒聯繫，「朱主席從來沒有找過我。」

政治大學今日成立世界華人宗教研究學會，旨在將藉由整合產官學各方資源，推動宗教學、歷史學、社會學、人類學等人文社會及自然科學之跨領域研究。由王金平擔任總顧問，內政部長林右昌到場指導，中研院院士李豐楙、政大宗教所所長李玉珍、台灣宗教學會理事長蔡維民教授、台灣媽祖聯誼會秘書長于美人皆到場支持。