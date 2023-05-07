許多人享受掏耳朵的舒暢感，但醫師提醒，有時欣快感會造成身體嚴重受損，例如一名30歲男子因常讓坊間「采耳」人員清潔耳垢，男子因覺得過程太舒服而抖了一下，這一瞬間動作害耳道受損、積滿血塊，甚至耳膜破裂，聽力一度喪失，即使治療後恢復聽力，卻得耳鳴一輩子。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》指出，耳垢會在人咀嚼或吞嚥時慢慢掉落，但有些人耳垢較濕黏，就須由他人協助清除，即近幾年流行的采耳業。

他表示，上述男子因常去采耳導致不適而來就診，外觀可看到男子耳道有血絲，耳道內有血塊，且耳膜有些破裂並有舊傷口。原來是男子在接受采耳服務時，因「過度舒服」而不自覺抖了一下，導致耳道、耳膜受傷。

吳昭寬表示，男子經治療後，某次再度求診驚呼「耳朵聽不到了。」原來男子的耳膜已經破掉1/4，「原因是男子請采耳師清除耳道的血塊，采耳師拿出刮刀碰觸時，男子又不禁抖了一下，耳膜因此遭刮破，受損的聽力雖經治療而回復，卻有終身無法消除的耳鳴問題。

他表示，3類人不適合采耳，第一為耳朵構造較特殊者，例如先天小耳症、耳道較彎曲者；第二為曾受過傷、開過刀；第三為耳朵正處慢性發炎中，例如慢性濕疹。