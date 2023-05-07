台北市內湖某托嬰中心驚爆多起虐童事件，也再次點燃港湖選戰，國民黨台北市議員李彥秀質疑，自己當立委時曾針對《兒少法》修法提案，民進黨立委高嘉瑜卻沒有提出任何一條修正案。高嘉瑜則反駁，李彥秀當立委時跟進她的提案。李彥秀7日狠酸，高過去幾年被中間選民拋棄、基層民眾厭棄、同黨同志唾棄，「我也不敢跟她」。

內湖某托嬰中心發生多起虐童事件，面對社會局要求提出30日監視畫面，業者卻遲不交出。高嘉瑜今批評，李彥秀將虐童事件當作政治籌碼，整天只想著選舉，李彥秀當立委時，除跟進她的質詢提出臨時提案外，在立院審議相關條文時也不在現場。李彥秀靠政治世家的背景、組織和資源，甚至選立委初選都有人幫忙喬，確實得天獨厚。

李彥秀今早於東湖五分市場發送康乃馨，她回擊，別人檢視就是政治籌碼，高檢視別人就是問政績效，果然是「雙標瑜」，高過去幾年被中間選民拋棄、基層民眾厭棄、同黨同志唾棄，「我也不敢跟她」。高嘉瑜不做事只會唱歌，她勤跑基層卻被說基層雄厚，選民心中自有一把尺。

她批評，高嘉瑜擔任立委3年多，針對《兒少法》修法一條都沒有提出過，而遺憾也難過的是，高嘉瑜連行政命令和法律都分不清楚，她當立委時就要求所有托嬰中心將監視畫面上傳雲端，讓家長、警方查看。

李彥秀大酸，高嘉瑜應該查得到議事紀錄，裝睡的人叫不醒，要挑戰的話應該要把功課做清楚，不要回嘴時還在夢遊，被抓包才在生氣，不如利用任期剩餘時間，好好和衛福部溝通，儘速修法還比較實際。

李彥秀說，今日活動中也有遇到高嘉瑜，沒有機會講到話，但是仍要祝高嘉瑜加油，希望高早日康復、趕快正式投入選戰。