大陸國務院總理李強6日在北京會見國際奧委會主席巴赫時表示，願與國際奧會一道，反對體育政治化，為奧林匹克運動和推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。國際奧會也宣布，將把北京冬奧會組織預算中的1040萬美元盈餘捐贈給中國奧會，支持中國體育事業的發展。

央視新聞報導，李強表示，國際奧會為維護世界和平、推動人類文明進步發揮了獨特重要作用。中國一貫重視發展體育事業，與國際奧會開展了卓有成效的合作。去年，中國向世界奉獻了一屆「簡約、安全、精彩」的北京冬奧盛會，並成功帶動3億人參與冰雪運動。中國傳播奧林匹克精神的腳步永不停歇，願與國際奧會一道，反對體育政治化，為奧林匹克運動和推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

巴赫表示，北京冬奧會無與倫比，為奧運賽事留下寶貴遺產。感謝中方長期以來的支持，期待攜手助力奧林匹克運動發展。國際奧會願秉持奧林匹克精神，抵制體育政治化，促進人類相互理解和團結。

國際奧會同日宣布，將把北京冬奧會組織預算中的1040萬美元盈餘捐贈給中國奧會，旨在支持中國體育事業的發展，特別是支持3.46億中國人繼續參與冬季運動。國際奧會在聲明中指出，北京冬奧會以153.9億元人民幣的組織預算實現了3.5億元人民幣的盈餘，取得了優異的成績，國際奧會對北京奧運會的支持力度也超過了歷屆冬奧會。

巴赫表示，北京冬奧會是「性別最均衡」的一屆冬奧會，吸引了創紀錄的新觀眾，帶動了3.46億中國人參與冬季運動。祝賀北京冬奧會組委會取得成功，並在極其困難的情況下實現財政盈餘。鑒於這些成就，國際奧會決定捐出其盈餘份額，以支持北京冬奧會的遺產，從事冬季運動的年輕人將從中受益匪淺。