大安分局逮捕2名車手與收水嫌犯。（翻攝畫面）

大安分局逮捕2名車手與收水嫌犯。（翻攝畫面）

騙了500萬想再撈300萬 警方用這招讓詐團栽了

台北市孫姓家庭主婦月前於臉書社群發現號稱「短期獲利」的股票投資訊息，豈料遇上假投資詐騙集團，陸續匯款損失新台幣500多萬元。當她報案後，詐團還食髓知味，又以話術要求孫婦再匯款，警方介入指導孫婦和詐團周旋，將詐騙車手約出面交，上周順利逮捕取款車手與收水犯嫌等2人，訊後依詐欺罪嫌移送，並循線擴大偵辦。

家住大安區的53歲孫姓婦人月前於臉書群組發現投資股票訊息，聲稱可短期獲利，遂不疑有他加入該群組，並依詐騙集團指示陸續匯款共500多萬元，隨後驚覺遭詐向警方報案，未料詐騙集團竟食髓知味，婦人報案3天後，還以話術誘騙，要求婦人再繳交300萬元，「就可以把之前的獲利出金領回」。

警方得知後，要求婦人與詐團周旋，刻意拖延時間，等傍晚銀行下班後，約車手面交付款。大安分局安和路派出所派員埋伏，趁車手現身時，上前逮捕21歲賴姓收水嫌疑人及19歲吳姓取款車手，現場查扣作案用手機2支、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物，警方訊後依詐欺罪現行犯將賴等2人移送台北地檢署，並持續向上溯源。

警方發現，詐團狡猾，雖被「釣」出來面交，但仍有一套「護水」的SOP，即派員在約定時間前，先抵達勘查，觀察有無警察埋伏等異狀，等時間快到時，安全起見，又再臨時更換地點，甚至騎YouBike前往，但仍難逃法網。

大安分局強調，當前詐騙集團利用各類廣告訊息誘導被害人出金投資，往往造成許多悲劇及巨大的損失，提醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明信息，避免落入詐騙陷阱，警方也將持續加強打詐查緝作為，揪出幕後集團成員，全面攔阻詐騙案件發生，以守護人民身家財產，維護社會治安。