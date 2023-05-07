台中市大雅區老牌真生診所醫師林瑤棋，行醫60多年曾榮獲台灣醫療奉獻獎肯定，被人尊稱「老仙ㄟ」，今年初開始因身體不適，多次進出醫院，終因肺部感染5日病逝，享壽88歲，令醫界及親友十分不捨。

林瑤棋以全人醫師為職志， 16歲即開始寫日記，60多年來筆耕不輟，從「庶民醫療史」至「醫學遇見民俗」等，出版20多本著作，並成立「台灣姓氏研究學會」及更創辦「台灣源流」季刊。

林瑤棋以全人醫師為職志，2007年曾榮獲台灣醫療奉獻獎肯定，2018年並獲台中市府頒發「醫療貢獻獎」，但他質疑受獎者不受重視，淪為市長林佳龍選舉造勢工具，當場退還獎牌，引發新聞熱議。

今年1月6日，林瑤棋在臉書《回憶兒時》屎桮嘴後就停更，親友相當關心他的健康。5月5日其姪兒在林瑤棋臉書留言「我敬愛的大伯 林瑤棋 瑤棋仙，一代名醫，國家醫療奉獻獎，行善數十載，享壽88，今晚菩薩接引、駕鶴西歸、羽化成仙」。

據親友指出，林瑤棋於今年1月開始身體不適，在醫院進進出出，日前因肺部感染，住院1周即病逝，享壽88歲。