食品大廠泰山公司。（資料照片）

對於食品大廠泰山公司的經營權之爭，資深媒體人黃揚明質疑，若有黨政人士與黑幫結合介入，對去年已被黑金問題重傷的民進黨，無疑是雪上加霜！他也呼籲要角逐大位的黨主席賴清德可得謹慎處理，黃揚明最後還為此發「不自殺聲明」！

綜合《中國時報》、《中時新聞網》報導，泰山公司的市場派於4月10日發布重大訊息，援引公司法第173條之1（俗稱大同條款）於5月31日自行召開股東臨時會，全面改選董事；泰山嗣以聲明指出無懼股臨會召開，將加速食品廠擴廠計畫與業外拓展，也傳出已聲請假處分，禁止5月31日股臨會的召開。

泰山市場派與公司派對於經營權之爭浮上檯面後，不斷衍生各種糾紛。先是龍邦市場派報案宣稱有人遭到恐嚇，率警察約十餘人到場。泰山董事長詹景超指控警察淪為市場派的工具，違法搜索。刑事局則駁斥表示，當日接獲報案指稱公司股東遭到威脅，重申絕不會介入公司企業內部紛爭。

泰山董事長詹景超嗣後回應時說，2021年透過一位好友的介紹，引入龍邦，但「確實很後悔」。

資深媒體人黃揚明今（7）日在臉書質疑，泰山經營權之爭已很複雜，若有黨政人士與黑幫結合介入，對去年已被黑金問題重傷的民進黨，無疑是雪上加霜，他也呼籲要角逐大位的黨主席賴清德可得謹慎處理。

黃揚明還在臉書發「不自殺聲明」，「本人在此特地聲明本人樂觀開朗身體健康無任何使我困擾之慢性病或心理疾病故絕不可能做出任何看似自殺之行為」。